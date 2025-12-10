Productie Nederlandse industrie met bijna 2 procent gegroeid

DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in oktober met bijna 2 procent gestegen vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. In de twee voorgaande maanden was ook al sprake van groei.

Volgens het CBS toonde de productie van rubber en kunststof in oktober de sterkste stijging met een plus van bijna 8 procent. Bij de productie van machines ging het om een stijging van 6,7 procent. Bij de sector voedingsmiddelen ging de productie met ruim 4 procent omhoog. Volgens het statistiekbureau vond de grootste neergang van de productie plaats bij producenten van transportmiddelen met een min van ruim 4 procent. Ook chemieproducenten (min 4 procent) hadden een slechte maand.

Het CBS stelt ook vast dat Nederlandse producenten in november negatiever waren over de vooruitzichten dan een maand eerder. Dat komt mogelijk omdat Duitsland een belangrijke afzetmarkt is voor de Nederlandse industrie. Daar gaat het al langer niet goed met de industrie.