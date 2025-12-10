Kosten gemeenten bijna 8 procent omhoog in 2024

DEN HAAG (ANP) - De kosten van gemeenten voor bijvoorbeeld jeugdzorg, vluchtelingenopvang, bijstand en bestuur zijn vorig jaar met bijna 8 procent gestegen tot 80,9 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt volgens het CBS neer op een kostenstijging van 5,8 miljard euro in vergelijking met 2023.

Het bureau meldt verder dat de totale baten van gemeenten vorig jaar met 6,2 procent stegen tot 82,9 miljard euro. Het gaat dan om inkomsten uit het gemeentefonds, heffingen voor bijvoorbeeld riool en afvalstoffen, parkeergelden en andere baten. Doordat de inkomsten hoger lagen dan de kosten, nam het eigen vermogen van gemeenten toe, aldus het CBS. Dat bedroeg van alle gemeenten tezamen eind vorig jaar 43,3 miljard euro, tegen 41,3 miljard euro een jaar eerder.

De grootste kostenpost is voor het zogeheten overig sociaal domein. Daarin zijn de hoogste uitgaven voor jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en vluchtelingenopvang. De kosten voor dat beleidsterrein stegen ook het hardst, met 2,3 miljard euro naar in totaal meer dan 21 miljard euro.

Cultuur en recreatie

De tweede grote kostenpost bij sociale taken zijn inkomensregelingen en participatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om schuldhulpverlening, bijstand en sociale werkplaatsen. Die kosten gingen wel iets omlaag doordat de energietoeslag werd afgeschaft in 2024. Hier is een totaalbedrag van circa 14 miljard euro te zien.

Andere grote kostenposten zijn de beleidsterreinen bestuur en ondersteuning en sport, cultuur en recreatie. Daarna volgen volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing en de beleidsterreinen verkeer, vervoer en waterstaat, onderwijs, veiligheid, afval, riolering, economische zaken, milieubeheer en begraafplaatsen en als laatste volksgezondheid.