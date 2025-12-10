ECONOMIE
Machado is niet in Oslo om Nobelprijs in ontvangst te nemen

door anp
woensdag, 10 december 2025 om 7:38
OSLO (ANP/AFP/RTR) - De Venezolaanse oppositiepolitica María Corina Machado is niet aanwezig bij de uitreiking van haar Nobelprijs voor de Vrede, later woensdag in Oslo. Het Nobelinstituut zegt tegen de Noorse publieke omroep NRK niet te weten waar zij is, maar dat ze in ieder geval niet in Noorwegen is.
De organisatie van de Nobelprijzen ging er tot nu toe steeds van uit dat Machado zou verschijnen voor de uitreiking van de prijs, al werden vragen of ze er fysiek bij zou zijn of via een videoverbinding steeds ontweken. Nu wordt gezegd dat ze niet op het podium zal staan.
Dinsdag zou Machado een persconferentie houden, maar die werd afgeblazen. Deze woensdag krijgt ze een diploma en medaille en zou ze ook een rede houden. De ceremonie gaat door, maar wat Machado's rol daarin zal zijn, is nog onduidelijk.
Machado leidt de oppositie tegen president Nicolás Maduro. Ze wordt door het regime gezocht en is al lang niet in het openbaar gezien.
