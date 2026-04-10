Productie Nederlandse industrie omlaag in februari

DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in februari met 0,7 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS was in bijna driekwart van de industriële branches sprake van productiekrimp.

In de branche voor reparatie en installatie van machines ging de productie het sterkst omlaag op jaarbasis, met een daling van ruim 15 procent. Daarna volgen de sectoren chemie, metaalproducten, rubber en kunststof en voedingsmiddelen. In de machine-industrie nam de productie het sterkst toe (plus 8 procent). Ook in de branches voor elektrische en elektronische apparaten en transportmiddelen was er groei.

Het CBS meldt verder dat in vergelijking met januari de industriële productie met 1,3 procent afnam. In mei 2020 bereikte de productie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022, waarna de trend omsloeg. Sinds 2024 is het productieniveau gemiddeld genomen vrijwel hetzelfde gebleven.