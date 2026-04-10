Slachtoffers Epstein keren zich tegen voorstel Melania Trump

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 6:59
WASHINGTON (ANP) - Slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein hebben zich tegen het voorstel van first lady Melania Trump gekeerd om in het Congres onder ede over hun ervaringen te vertellen. Dat meldt de BBC.
"We hebben al buitengewone moed getoond door naar buiten te treden, rapporten in te dienen en verklaringen af te leggen", zeiden slachtoffers, onder wie Sky en Amanda Roberts, tegen de BBC.
In een verklaring zeiden de slachtoffers dat meer van hen vragen het "afschuiven van verantwoordelijkheid" is, niet gerechtigheid. Ze beschuldigen Melania Trump ervan dat ze de mensen met macht beschermt, onder anderen in de regering Trump, die nog steeds niet alle documenten over Epstein heeft vrijgegeven.
Geruchten
Onder anderen het Democratische Congreslid Robert García reageerde positief op het voorstel van de first lady.
Melania Trump formuleerde haar voorstel in een verklaring over Epstein. Ze ontkende ooit banden te hebben gehad met de overleden zedendelinquent. Volgens haar proberen mensen haar reputatie te schaden door geruchten te verspreiden over haar relatie met Epstein.
