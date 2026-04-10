Rapper en hiphop-pionier Afrika Bambaataa (68) overleden

PHILADELPHIA (ANP) - Hiphop-pionier en rapper Afrika Bambaataa is donderdag overleden op 68-jarige leeftijd. Volgens entertainmentwebsite TMZ, die het nieuws als eerste meldde, overleed hij in Philadelphia aan de gevolgen van prostaatkanker. Zijn management heeft zijn overlijden bevestigd.

"Namens de hele hiphopgemeenschap deel ik met pijn in het hart mee dat we mijn broer, mijn legende - Afrika Bambaataa - hebben verloren," zei Bambaataa's manager Naf in een verklaring. "Hiphop zal nooit meer hetzelfde zijn zonder hem, maar alles wat hiphop vandaag de dag is, is dankzij hem."

Bambaataa, als Lance Taylor geboren in de Bronx in New York, brak in Amerika in 1982 door met Planet Rock. In Nederland had hij samen met UB40 de hit Reckless.

In 2016 werd Bambaataa geconfronteerd met meerdere beschuldigingen van kindermisbruik en mensenhandel. Hij sprak de beschuldigingen tegen en werd niet strafrechtelijk vervolgd. Wel verloor hij in 2025 een civiele zaak, omdat hij niet in de rechtbank was komen opdagen.