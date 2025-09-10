Productie Nederlandse industrie ruim 1 procent gekrompen

DEN HAAG (ANP) - De productie in de Nederlandse industrie is in juli met 1,1 procent gekrompen in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS was in bijna de helft van de industriële sectoren krimp van de productie te zien. In juni was nog sprake van een productiedaling met 0,1 procent op jaarbasis.

Het CBS stelt dat de grootste neergang van de productie opnieuw in de chemie plaatsvond met een min van 7 procent. Bij de productie van elektrische en elektronische apparaten ging het om een daling met 6 procent. De productie van rubber en kunststof toonde de sterkste stijging met een plus van ruim 7 procent. Ook bij transportmiddelen en reparatie en installatie van machines ging de productie omhoog.

Het bureau geeft verder aan dat fabrikanten in augustus minder negatief waren dan in juli. Ze werden volgens het CBS positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun orderportefeuille en voorraden.