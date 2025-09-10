ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïense minister: Poetin blijft escaleren en oorlog uitbreiden

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 7:43
anp100925048 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha‎ heeft uitgehaald naar Rusland na een incident op Pools grondgebied. De Russische president Vladimir Poetin "blijft maar escaleren, zijn oorlog uitbreiden en het Westen op de proef stellen", verklaart hij op X.
"Russische drones die Polen binnenvliegen tijdens de massale aanval op Oekraïne tonen aan dat Poetins gevoel van straffeloosheid blijft groeien omdat hij niet naar behoren is gestraft voor zijn eerdere misdaden", aldus de minister. Hij meent dat een "zwakke reactie" Rusland alleen maar verder zal provoceren. "Russische raketten en drones zullen nog verder Europa in vliegen."
Sybiha‎ vindt dat er "eindelijk" een besluit moet worden genomen om luchtverdediging van buurlanden in te zetten om drones en raketten al in het Oekraïense luchtruim te onderscheppen. Oekraïne vraagt hier al langer om en vindt dat deze stap nodig is voor de gezamenlijke veiligheid. Daarnaast verzoekt de minister bondgenoten opnieuw om Oekraïne verder te bewapenen en Rusland sancties op te leggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

Loading