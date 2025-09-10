Oekraïense minister: Poetin blijft escaleren en oorlog uitbreiden

KYIV (ANP) - De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha‎ heeft uitgehaald naar Rusland na een incident op Pools grondgebied. De Russische president Vladimir Poetin "blijft maar escaleren, zijn oorlog uitbreiden en het Westen op de proef stellen", verklaart hij op X.

"Russische drones die Polen binnenvliegen tijdens de massale aanval op Oekraïne tonen aan dat Poetins gevoel van straffeloosheid blijft groeien omdat hij niet naar behoren is gestraft voor zijn eerdere misdaden", aldus de minister. Hij meent dat een "zwakke reactie" Rusland alleen maar verder zal provoceren. "Russische raketten en drones zullen nog verder Europa in vliegen."

Sybiha‎ vindt dat er "eindelijk" een besluit moet worden genomen om luchtverdediging van buurlanden in te zetten om drones en raketten al in het Oekraïense luchtruim te onderscheppen. Oekraïne vraagt hier al langer om en vindt dat deze stap nodig is voor de gezamenlijke veiligheid. Daarnaast verzoekt de minister bondgenoten opnieuw om Oekraïne verder te bewapenen en Rusland sancties op te leggen.