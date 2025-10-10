Productie Nederlandse industrie stabiel in augustus

DEN HAAG (ANP) - De productie in de Nederlandse industrie was in augustus even groot als vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In iets meer dan de helft van de industriële sectoren was krimp van de productie te zien.

De industriële productie in Nederland schommelt al langer rond de nullijn. In juli was nog sprake van een productiedaling met 1,1 procent op jaarbasis.

Van de acht grootste sectoren nam het CBS de grootste productiestijging waar bij reparatie en de installatie van machines, met ruim 11 procent. Binnen de transportmiddelenindustrie was de grootste productiedaling te zien, een afname van meer dan 6 procent.

Het statistiekbureau geeft verder aan dat fabrikanten in september minder negatief waren dan in augustus. Ze werden volgens het CBS vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid.