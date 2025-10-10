ECONOMIE
Universiteiten: rem op buitenlandse studenten kost 5 miljard

Economie
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 7:11
ROTTERDAM (ANP) - Een rem op het aantal internationale studenten op vijf universiteiten in de Randstad heeft negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie. Het bruto binnenlands product zal zo'n 4 tot 5 miljard euro dalen, schrijven de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Ook de regio's, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel gaan de stevige, negatieve economische effecten gaan voelen, aldus de universiteiten. Ze hadden SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven onderzoek te doen. Sectoren die het hardst worden geraakt zijn de zakelijke dienstverlening (39 procent), financiële instellingen (20 procent) en de publieke sector (10 procent).
De vijf universiteiten roepen politieke partijen op om de resultaten van het onderzoek mee te nemen in het maken van een 'nationale talentstrategie'. Volgens hen zijn internationale studenten onmisbaar in de regio én in de Randstad.
