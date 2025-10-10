Onbekende overleden vrouw Wassenaar na 21 jaar geïdentificeerd

WASSENAAR (ANP) - Een vrouw die in 2004 dood werd gevonden in de duinen bij Wassenaar is na 21 jaar geïdentificeerd. Het gaat om de destijds 35-jarige Eva Maria Pommer uit Duitsland. Zij is de vierde vrouw van wie de identiteit met behulp van de internationale campagne Identify Me is achterhaald.

Eerder meldde de politie al dat er "sterke aanwijzingen" waren dat de vrouw uit Duitsland kwam. Zo droeg ze kleding die met name daar verkocht werd en een sleutel aan haar sleutelbos bleek een link te hebben met de Duitse stad Bottrop. Begin dit jaar werd er aandacht aan de zaak besteed in een Duits opsporingsprogramma en ook in Opsporing Verzocht.

De gouden tip kwam binnen bij de Nederlandse stichting Coldcasezaken, die de informatie met de politie deelde "waardoor het onderzoek in een stroomversnelling kwam". DNA-onderzoek wees uit dat het om Eva Maria Pommer gaat.

Wat de vrouw in Wassenaar deed en hoe zij om het leven is gekomen, wordt nog verder onderzocht. De politie sluit een misdrijf niet uit.