ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onbekende overleden vrouw Wassenaar na 21 jaar geïdentificeerd

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 6:43
anp101025061 1
WASSENAAR (ANP) - Een vrouw die in 2004 dood werd gevonden in de duinen bij Wassenaar is na 21 jaar geïdentificeerd. Het gaat om de destijds 35-jarige Eva Maria Pommer uit Duitsland. Zij is de vierde vrouw van wie de identiteit met behulp van de internationale campagne Identify Me is achterhaald.
Eerder meldde de politie al dat er "sterke aanwijzingen" waren dat de vrouw uit Duitsland kwam. Zo droeg ze kleding die met name daar verkocht werd en een sleutel aan haar sleutelbos bleek een link te hebben met de Duitse stad Bottrop. Begin dit jaar werd er aandacht aan de zaak besteed in een Duits opsporingsprogramma en ook in Opsporing Verzocht.
De gouden tip kwam binnen bij de Nederlandse stichting Coldcasezaken, die de informatie met de politie deelde "waardoor het onderzoek in een stroomversnelling kwam". DNA-onderzoek wees uit dat het om Eva Maria Pommer gaat.
Wat de vrouw in Wassenaar deed en hoe zij om het leven is gekomen, wordt nog verder onderzocht. De politie sluit een misdrijf niet uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading