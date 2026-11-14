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Productie zonne-energie Duitsland op recordniveau

Economie
door anp
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BERLIJN (ANP/DPA) - De productie van zonne-energie in Duitsland is dit jaar naar een recordniveau gestegen, dankzij uitbreiding van de capaciteit en doordat er veel zonnige dagen waren. Volgens brancheorganisatie Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) overtrof de productie aan het einde van september met 90,2 terawattuur aan zonnestroom al de gehele productie van vorig jaar.
Daarmee ligt Duitsland op koers om over heel dit jaar meer dan 100 terawattuur aan zonnestroom op te wekken. Ter vergelijking: Hamburg, de tweede stad van Duitsland met ongeveer 1,9 miljoen inwoners, verbruikte vorig jaar 10,7 terawattuur aan stroom.
BSW-Solar-bestuurder Carsten Körnig spreekt van een belangrijke mijlpaal voor de energietransitie bij het bereiken van het nieuwe record. Hij zegt dat de gehele maatschappij profiteert door goedkopere elektriciteit, minder import van energie en aanzienlijk minder schade aan het klimaat. Twintig jaar geleden bedroeg de Duitse productie van zonne-energie nog maar 2,2 terawattuur over een heel jaar.
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