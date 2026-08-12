Prosus trekt AEX omlaag na cijfers Chinees Tencent

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een verlies de handel uitgegaan. Techinvesteerder Prosus was een negatieve uitschieter na kwartaalcijfers van het Chinese internetconcern Tencent, waarin het AEX-bedrijf een groot belang heeft. Beleggers wereldwijd reageerden ook op nieuwe cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten.

De AEX sloot 0,4 procent lager op 1112,28 punten. De MidKap steeg juist 0,1 procent tot 1122,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,5 procent omlaag.

Prosus verloor bijna 6 procent en eindigde onderaan bij de hoofdfondsen. Tencent maakte bij de kwartaalcijfers bekend de uitgaven aan AI-projecten te verdubbelen. De vrije kasstroom was negatief doordat de kapitaaluitgaven in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbelden.

ABN AMRO

ABN AMRO was met een plus van 5 procent de sterkste stijger in de AEX na goed ontvangen kwartaalcijfers. De bank voerde de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde op. Daarbij verstrekte ABN AMRO meer hypotheken en meer leningen aan bedrijven. De kosten daalden juist bij de reorganiserende bank.

Op de financiële markten waren de ogen ook gericht op de inflatiecijfers in de Verenigde Staten. De prijsontwikkeling in 's werelds grootste economie was grotendeels in lijn met de verwachtingen van economen. De inflatie in juli koelde ook iets af in vergelijking met de voorgaande maand.

Arbeidsmarkt VS stimuleren

Op de markten voor kortlopende schulden wordt de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve in september nu kleiner ingeschat. De meevallende inflatie geeft de centrale bank in de VS mogelijk meer ruimte om de arbeidsmarkt te stimuleren door de leenkosten voorlopig niet te verhogen.

De olieprijzen bleven vrijwel onveranderd, in afwachting van nieuws over het conflict tussen Iran en de VS.