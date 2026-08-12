Waterschap zet noodpomp bij gemaal in Deventer aan

DEVENTER (ANP) - Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit in Deventer aangezet. Door de lage waterstand van de IJssel is het schap niet meer in staat om met het gemaal zelf nog water op te pompen naar de Deventer haven en een groot deel van Salland.

De tijdelijke pompinstallatie wordt uitsluitend ingezet om de waterpeilen van het Overijssels Kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering op niveau te houden. "In de andere watergangen en sloten proberen we het water zo lang mogelijk vast te houden. Omdat de droogte nog wel even voortduurt, zullen de waterstanden ook daar dalen en verwachten we dat sloten uiteindelijk droogvallen", zegt waarnemend dijkgraaf Hans Pereboom.

Het schap laat weten kwetsbare plekken goed in de gaten te houden. "Waar nodig en mogelijk worden vissen verplaatst, met hulp van de Hengelsportfederatie." Het schap vraagt bewoners melding te maken als ze vissen in nood zien.