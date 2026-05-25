VK breekt hitterecord voor de maand mei

LONDEN (ANP/AFP/DPA) - In het Verenigd Koninkrijk werd maandag het record voor de warmste dag in mei verbroken. Volgens het nationale weerbureau liep de temperatuur in de buurt van Londen op tot 33,5 graden. Het vorige record voor de warmste dag in mei was 32,8 graden. Die temperatuur werd in zowel 1922 als in 1944 gemeten.

Ook andere landen in Europa hebben dit weekend te kampen met hoge temperaturen. In Lyon kwam een 28-jarige vrouw te overlijden nadat zij zondag een zonnesteek had opgelopen tijdens een sportevenement, melden Franse media. De temperatuur in de Franse stad liep dit weekend op tot 30 graden.

Ook in de hoofdstad Parijs overleed iemand door de hitte in combinatie met sporten. Een 53-jarige man werd daar getroffen door een hartaanval tijdens een hardloopevenement. Tien andere hardlopers werden onwel tijdens een wedstrijd in Maisons-Alfort, een stad ten zuidoosten van Parijs, en werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

In Italië heeft het ministerie van Volksgezondheid voor dinsdag een hittealarm afgegeven voor twaalf steden, waaronder Florence, meldt persbureau ANSA. Volgens de weersvoorspellingen kunnen de temperaturen in Toscane dan oplopen tot maximaal 35 graden. Woensdag geldt de waarschuwing ook voor de steden Latina, Milaan en Verona.