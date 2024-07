Provider C Spire trekt reclames in op Spelen om openingsceremonie

Het Amerikaanse telecombedrijf C Spire stopt met zijn reclame-uitingen op de Olympische Spelen nadat tijdens de openingsceremonie in de ogen van veel christenen het christendom belachelijk werd gemaakt. C Spire, gevestigd in Ridgeland, Mississippi, is de op vijf na grootste telecomprovider in de Verenigde Staten.

"We waren geschokt door de spot met het Laatste Avondmaal tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. C Spire zal alle reclame op de Olympische Spelen terugtrekken", kondigde het bedrijf aan op X.

Bij de verwijzing naar het Laatste Avondmaal stonden dragqueens centraal, wat veel ophef veroorzaakte. Het ging om de Bijbelscène waarin twaalf apostelen de laatste maaltijd delen met Jezus Christus voor zijn kruisiging. Veel politici keken met afgrijzen naar de vertoning.