Nigeriaanse boksster geschorst voor Spelen na dopingtest

PARIJS (ANP) - Boksster Cynthia Ogunsemilore mag niet aan de Olympische Spelen deelnemen na een positieve dopingtest. Bij de 22-jarige Nigeriaanse zijn sporen van het verboden middel furosemide aangetroffen.

"De sporter is op de hoogte gebracht van de zaak en is voorlopig geschorst totdat de zaak is opgelost in overeenstemming met de wereldantidopingcode en de IOC-antidopingregels die van toepassing zijn op de Olympische Spelen van Parijs. Dit betekent dat de sporter niet mag deelnemen aan wedstrijden en niet mag trainen, coachen of deelnemen aan welke activiteit dan ook tijdens de Olympische Spelen van Parijs", meldt ITA (International Testing Agency) in een verklaring.

Ogunsemilore zou maandag op de Spelen in Parijs in actie komen in de klasse onder de 60 kilogram. Afgelopen vrijdag werd bekend dat judoka Sajjad Sehen niet mag deelnemen aan de Olympische Spelen na een positieve dopingtest. De 28-jarige Iraakse testte in aanloop naar de Spelen in Parijs positief op anabole steroïden.

Bev Priestman, de bondscoach van de Canadese voetbalvrouwen, werd naar huis gestuurd omdat er drones zouden zijn gebruikt om de training van Nieuw-Zeeland te bespioneren. Ze is inmiddels voor een jaar geschorst door wereldvoetbalbond FIFA.