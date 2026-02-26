Puma verwacht dit jaar opnieuw verliezen om onverkochte sneakers

HERZOGENAURACH (ANP/BLOOMBERG) - Puma verwacht dit jaar opnieuw verliezen te draaien en heeft daarom besloten zijn dividend te schrappen. Het Duitse sportmerk kampt met een grote voorraad onverkochte sneakers en kleding na grootschalige retourzendingen door groothandelspartners.

Voor 2026 voorziet Puma een operationeel verlies van 50 miljoen tot 150 miljoen euro. Ook verwacht het dat de omzet zal dalen. Toen topman Arthur Hoeld afgelopen zomer aantrad, schetste hij een sombere inschatting van de vooruitzichten voor het bedrijf. Sindsdien heeft hij banen geschrapt en het managementteam veranderd.

Hoeld zegt dat 2026 een "overgangsjaar" zal zijn, aangezien Puma overtollige voorraden liquideert in fabrieksoutletwinkels en bij handelspartners. Het bedrijf verwacht dat de voorraden tegen het einde van dit jaar weer op een normaler niveau zullen liggen. Daarnaast past het de marketingstrategie aan en verbetert Puma het productaanbod voor voetbal, hardlopen en andere sporten.