Vierde krimpjaar op rij voor haven Rotterdam: 'Uitdagend jaar'

Economie
door Redactie
donderdag, 26 februari 2026 om 10:31
bijgewerkt om donderdag, 26 februari 2026 om 10:52
De overslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar voor het vierde jaar op rij gedaald. Dat kwam vooral doordat er minder minerale olieproducten, ijzererts en kolen zijn overgeslagen. Wel werden er meer containers verwerkt in de Rotterdamse haven door meer import uit Azië. Vorig jaar daalde de overslag met 1,7 procent tot 428,4 miljoen ton goederen.
Het laatste jaar dat de overslag toenam was in 2021 toen de Rotterdamse haven herstelde van een coronadip in de overslagcijfers. In de jaren erna drukten geopolitieke spanningen, een zwakke economie en een afname van de overslag van kolen en ruwe aardolie de cijfers.
De daling van ijzererts en kolen vorig jaar is een gevolg van de Europese staalindustrie die onder druk staat, stelt het havenbedrijf. Door hoge energieprijzen en goedkope import staat die onder druk. Er was een sterke daling in de aanvoer van cokeskolen die in hoogovens worden gebruikt bij de productie van staal. De doorvoer van energiekolen liep in de tweede helft van vorig jaar terug doordat de prijs van andere energiebronnen, zoals gas, daalde.
Meer import uit Azië
De overslag van containers steeg met 3,1 procent tot 14,2 miljoen standaardcontainers. Die groei is deels een gevolg van meer import vanuit Azië, die nam toe met ruim 9 procent. De export vanuit Europa liep daarentegen terug, waardoor er meer lege containers zijn verscheept. Dat is terug te zien in de iets gedaalde overslag van containers gemeten in tonnage tot 133,2 miljoen ton.
Er werd meer ruwe aardolie via de Rotterdamse haven vervoerd. Als gevolg daarvan liep de overslag van minerale producten met ruim 12 procent juist terug.
'Uitdagend jaar'
Topman Boudewijn Siemons van Havenbedrijf Rotterdam kijkt terug op "een uitdagend jaar, waarin chemische en logistieke bedrijven in onze haven onder grote druk stonden". Het afgelopen jaar besloot een aantal chemische bedrijven tot het sluiten van fabrieken in Rotterdam. Tegelijkertijd werden investeringen in nieuwe en lopende projecten gestaakt. De zorgen daarover "blijven onverminderd groot".
De Rotterdamse haven lijkt nog weinig te merken van de Amerikaanse invoerheffingen. Eerder zei Siemons dat er vorig jaar "niet of nauwelijks" effect was van de importheffingen.
Via havengelden en de verhuur van haventerreinen steeg de omzet van het havenbedrijf met bijna 7 procent tot 940,4 miljoen euro. De winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen steeg 3,6 procent tot 583,6 miljoen euro. Het havenbedrijf spreekt van een "stabiel financieel jaar".

