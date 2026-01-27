ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Puma wint op Duitse beurs na aankoop belang door Chinees bedrijf

Economie
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 9:23
anp270126050 1
AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Puma ging dinsdag flink omhoog op de beurs in Frankfurt. Het Chinese Anta Sports Products heeft overeenstemming bereikt over de overname van een belang van ongeveer 29 procent in het Duitse sportmerk. De grootste Chinese fabrikant van sportkleding wordt daarmee de grootste aandeelhouder van Puma. Anta koopt de aandelen Puma van de Franse miljardairsfamilie Pinault voor 35 euro per stuk. De verkoopprijs ligt ruim boven de slotkoers van Puma op maandag. Het aandeel Puma steeg meer dan 10 procent.
De algehele stemming op de Europese beurzen was voorzichtig positief. De AEX-index in Amsterdam noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1000,36 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 988,19 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

ANP-548577270 (1)

Primeur van Trump-krant: president krabbelt terug over moordende ICE-gangs

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

ANP-548254181

De wandelwind: waarom je darmen pas losgaan zodra jij gaat lopen

Loading