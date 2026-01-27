Puma wint op Duitse beurs na aankoop belang door Chinees bedrijf

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Puma ging dinsdag flink omhoog op de beurs in Frankfurt. Het Chinese Anta Sports Products heeft overeenstemming bereikt over de overname van een belang van ongeveer 29 procent in het Duitse sportmerk. De grootste Chinese fabrikant van sportkleding wordt daarmee de grootste aandeelhouder van Puma. Anta koopt de aandelen Puma van de Franse miljardairsfamilie Pinault voor 35 euro per stuk. De verkoopprijs ligt ruim boven de slotkoers van Puma op maandag. Het aandeel Puma steeg meer dan 10 procent.

De algehele stemming op de Europese beurzen was voorzichtig positief. De AEX-index in Amsterdam noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1000,36 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 988,19 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.