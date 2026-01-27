EU en India komen ook defensie- en veiligheidspact overeen

NEW DELHI (ANP) - De EU en India hebben dinsdag een handtekening gezet onder een zogenoemd veiligheids- en defensiepartnerschap. Daarmee wordt toegezegd dat India en de EU meer zullen gaan samenwerken op het gebied van defensie, maritieme veiligheid, cyberaanvallen en terrorismebestrijding.

Eerder tekende de EU ook al zulke partnerschappen met Canada en het Verenigd Koninkrijk. Daarin werd afgesproken dat deze landen ook mochten deelnemen aan een EU-miljardenfonds voor defensie-investeringen, SAFE. Voor India lijkt dat nog niet het geval.

Eerst moeten onderhandelingen worden begonnen over in hoeverre India en de EU geclassificeerde veiligheidsinformatie zullen uitwisselen. Pas als die zijn afgerond, kan de weg worden vrijgemaakt voor India om deel te nemen aan "EU-veiligheids- en defensie-initiatieven", meldt de Europese Commissie.

Weerbaarheid

Het partnerschap maakt volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, beide partijen "weerbaarder tegen alle vormen van bedreigingen".

Naast een veiligheidspartnerschap sloten de EU en India dinsdag ook een handelsdeal. Daarin is afgesproken de importtarieven voor onder meer Europese auto's en landbouwproducten af te schalen of af te schaffen. De deal kwam in een stroomversnelling terecht nadat zowel de EU als India te maken kreeg met importheffingen vanuit de VS, waardoor beide kampen op zoek moesten naar nieuwe afzetmarkten.