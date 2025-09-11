PVV neemt uitspraak Kamerlid over bankiersbonussen terug

DEN HAAG (ANP) - De PVV vindt toch niet dat bankiers weer hogere variabele beloningen mogen krijgen. Tweede Kamerlid Chris Faddegon zei donderdag in een commissiedebat dat de bonusregels knellen en wat hem betreft snel moeten worden versoepeld. Maar enkele uren later nam de partij daar in een persbericht afstand van.

"De PVV-fractie is heel duidelijk: wij zijn tegen hogere bonussen bij banken", aldus de partij, die in het verleden inderdaad steeds geijverd heeft voor behoud van het bonusplafond dat in de nasleep van de financiële crisis van 2008 werd ingesteld. Minder dan een jaar geleden steunde de PVV nog een motie die opriep de bonusregels te houden zoals ze zijn.

Faddegon wees in zijn spreektekst in het debat op een recent onderzoek waaruit bleek dat de bonusregels, die strenger zijn dan elders in Europa, banken hinderen bij het aantrekken van gespecialiseerd personeel. "Je kunt niet klagen over een tekort aan IT'ers en andere specialisten, en tegelijkertijd het de financiële sector onmogelijk maken ze aan te trekken."