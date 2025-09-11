ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

PVV neemt uitspraak Kamerlid over bankiersbonussen terug

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 18:26
anp110925171 1
DEN HAAG (ANP) - De PVV vindt toch niet dat bankiers weer hogere variabele beloningen mogen krijgen. Tweede Kamerlid Chris Faddegon zei donderdag in een commissiedebat dat de bonusregels knellen en wat hem betreft snel moeten worden versoepeld. Maar enkele uren later nam de partij daar in een persbericht afstand van.
"De PVV-fractie is heel duidelijk: wij zijn tegen hogere bonussen bij banken", aldus de partij, die in het verleden inderdaad steeds geijverd heeft voor behoud van het bonusplafond dat in de nasleep van de financiële crisis van 2008 werd ingesteld. Minder dan een jaar geleden steunde de PVV nog een motie die opriep de bonusregels te houden zoals ze zijn.
Faddegon wees in zijn spreektekst in het debat op een recent onderzoek waaruit bleek dat de bonusregels, die strenger zijn dan elders in Europa, banken hinderen bij het aantrekken van gespecialiseerd personeel. "Je kunt niet klagen over een tekort aan IT'ers en andere specialisten, en tegelijkertijd het de financiële sector onmogelijk maken ze aan te trekken."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 449671040

Knoop in je beddengoed bij wassen en drogen? Vier tips voor een schone, droge en kreukloze was

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

ANP-324774831

Scrotox in opmars: arts waarschuwt voor risico’s van bizarre cosmetische trend

ANP-535792374

Dit prachtige Groningse dorpje wordt overspoeld door toeristen: ’Soms lopen ze ineens mijn tuin binnen’

ANP-535174970

Trump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op Qatar

anp110925138 1

Kamercommissie wil beleid landbouwminister aan banden leggen

Loading