ANP-fotograaf Remko de Waal wint PrinsjesFotoprijs 2025

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 18:40
anp110925173 1
DEN HAAG (ANP) - ANP-fotograaf Remko de Waal is de winnaar van de PrinsjesFotoprijs 2025. De Waal won de prijs voor beste politieke foto van het jaar met een beeld van Marjolein Faber bij haar aankomst bij het Catshuis voor de ministerraad.
De Waal kreeg de prijs uitgereikt in de Eerste Kamer der Staten-Generaal uit handen van waarnemend senaatsvoorzitter Mei Li Vos. De PrinsjesFotoprijs wordt uitgereikt tijdens Democratie in Woord en Beeld, onderdeel van het Prinsjesfestival.
De jury reikte de prijs voor de twaalfde keer uit. De winnaar ontvangt 2500 euro en een oorkonde.
