Specialist Ganna wint ingekorte tijdrit in Vuelta

VALLADOLID (ANP) - Filippo Ganna heeft de achttiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Italiaan van de ploeg Ineos Grenadier was de snelste in een ingekorte tijdrit over 12,2 kilometer met start en aankomst in Valladolid. De specialist finishte na 13.00 minuten. Hij was een seconde sneller dan de Australiër Jay Vine. João Almeida eindigde als derde op acht seconden.

Almeida maakte tien seconden goed op klassementsleider Jonas Vingegaard. De kopman van de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike eindigde als negende en heeft nog een voorsprong van veertig seconden op zijn concurrent uit Portugal. Daan Hoole was met een tiende plaats de beste Nederlander in de tijdrit.

In een poging om te voorkomen dat pro-Palestijnse demonstranten de Vuelta opnieuw zouden verstoren, had de organisatie besloten de tijdrit drastisch in te korten. Van de geplande 27,2 kilometer bleven in en rond Valladolid maar 12,2 kilometer over. De organisatie van de Spaanse rittenkoers wilde op die manier de beschikbare ordediensten efficiënter inzetten.

Actievoerders

De pro-Palestijnse actievoerders, die zich vooral richten tegen de aanwezigheid van wielerploeg Israel - Premier Tech in het peloton, houden de Vuelta al twee weken in hun greep. De elfde etappe kreeg door de demonstranten, die de finishstraat bezet hielden, uiteindelijk geen ritwinnaar. Dinsdag werd in de zestiende etappe uit vrees voor verstoring nog voor de slotklim gefinisht. De protesten zijn een reactie op de aanhoudende aanvallen van het Israëlische leger in Gaza.

Overal rond het parcours in Valladolid stonden dranghekken en honderden extra agenten waren ingezet om het parcours vrij te houden. Er stonden pro-Palestijnse actievoerders langs de weg. Ze zwaaiden met vlaggen maar bleven voor zover zichtbaar achter de hekken. Coureurs van Israel - Premier Tech werden tijdens de tijdrit hard uitgefloten.

De kans op grote tijdverschillen was een stuk kleiner nadat het parcours was ingekort. Almeida heeft nog drie etappes om iets aan zijn achterstand van veertig seconden op Vingegaard te doen. De Vuelta eindigt zondag in Madrid, na een heuvelrit, een loodzware bergetappe en een rit naar de hoofdstad van Spanje.