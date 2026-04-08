Qatar begint werk aan groot complex voor hervatting lng-productie

QATAR (ANP/BLOOMBERG) - Qatar is begonnen met werkzaamheden voor hervatting van de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) bij een grote fabriek na de wapenstilstand die is afgesproken door de Verenigde Staten en Iran. Die grote gasfaciliteit in Ras Laffan Industrial City raakte kort na het uitbreken van de oorlog beschadigd door een Iraanse aanval, waarop de productie werd stilgelegd.

Staatsbedrijf QatarEnergy zet ingenieurs en andere technici in om een gedeeltelijke productie spoedig weer mogelijk te maken, mogelijk al binnen enkele dagen. Het is niet duidelijk wanneer het complex weer op volledige capaciteit kan draaien. Normaal gesproken heeft het complex in Ras Laffan Industrial City een capaciteit om jaarlijks 77 miljoen ton lng te produceren.

Qatar behoort tot de grootste lng-exporteurs ter wereld. Dat gas wordt dan met tankers vervoerd door de Straat van Hormuz die nu met de wapenstilstand door Iran weer heropend zal worden.