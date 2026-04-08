Wereldbank: Iranoorlog halveert economische groei Midden-Oosten

Economie
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 15:18
WASHINGTON (ANP) - De Iranoorlog drukt zwaar op de economieën van landen in het Midden-Oosten zelf. De Wereldbank stelt in een nieuw rapport dat de economische groei daar dit jaar waarschijnlijk meer dan halveert.
Iran uitgezonderd wordt verwacht dat de algehele groei in de regio vertraagt van 4 procent in 2025 naar 1,8 procent dit jaar. Deze nieuwe prognose, die deskundigen van de Wereldbank berekenden voorafgaand aan het akkoord over een wapenstilstand van woensdag, ligt 2,4 procentpunt onder hun laatste raming uit januari.
Vooral de economie van de Golfstaten en Irak krijgt volgens het rapport een flinke knauw. Deze landen exporteren normaal veel olie en gas, maar dat was door de oorlog de laatste tijd amper nog mogelijk. Mogelijk brengt een heropening van de voor olie- en gastransport belangrijke Straat van Hormuz hier binnenkort verandering in. Maar de situatie is woensdag nog erg onzeker.
Huidige crisis
"De huidige crisis is een scherpe herinnering aan het werk dat de regio nog te wachten staat: niet alleen om schokken te doorstaan, maar om meer veerkrachtige economieën op te bouwen", zegt Ousmane Dione, bestuurder bij de Wereldbank voor het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Afghanistan en Pakistan.
De Wereldbank heeft ook nieuwe voorspellingen gepresenteerd voor onder meer Afrika ten zuiden van de Sahara, Oost-Europa en Centraal-Azië. Ook in landen in die regio's ziet de Wereldbank de economische groei afzwakken.
