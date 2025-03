VVD-leider Dilan Yeşilgöz mist donderdag het coalitieoverleg over de EU-defensieplannen, omdat zij in Oekraïne een ontmoeting had met president Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president plaatste op X een bericht dat zij onder meer spraken over een "rechtvaardige en duurzame vrede", en het leveren van F-16's, drones en munitie.