Qatar meldt grote schade aan gasinstallatie na aanvallen Iran

DOHA (ANP/AFP) - Branden veroorzaakt door Iraanse aanvallen hebben "uitgebreide schade" aangericht aan de belangrijkste gasinstallatie van het staatsenergiebedrijf van Qatar. Dat heeft QatarEnergy woensdagavond laten weten. Dit gebeurde nadat de Iraanse regering had aangekondigd een aanval op hun eigen energie-infrastructuur te zullen vergelden met een soortgelijke tegenaanval.

"QatarEnergy bevestigt dat Ras Laffan Industrial City vanavond het doelwit is geweest van raketaanvallen", staat in een verklaring van QatarEnergy. "Noodhulpteams zijn direct ingezet om de ontstane branden te blussen, aangezien er uitgebreide schade is aangericht. Alle medewerkers zijn geteld en er zijn op dit moment geen slachtoffers gemeld."

Qatar is normaal de op één na grootste producent van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) ter wereld. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten en de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz kunnen er amper nog olie- en gastankers uit de Perzische Golf varen.