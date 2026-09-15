Quote: rijkste 500 reserveren zo'n 3 miljard voor goed doel

AMSTERDAM (ANP) - De rijkste vijfhonderd Nederlanders reserveren bij elkaar opgeteld zo'n 3 miljard euro voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1 procent van hun gezamenlijke geschatte vermogen van 273 miljard euro, heeft zakenblad Quote becijferd.

Het gaat om geld dat de rijken in goededoelenstichtingen hebben weggezet. Quote keek voor het onderzoek naar het register van algemeen nut beogende instellingen (anbi's), dat circa 45.000 door de fiscus erkende goededoelenstichtingen telt. Ook raadpleegde het blad zijn eigen database met ruim duizend namen van vermogende Nederlanders, bedrijvenregisters en jaarverslagen van goededoelenstichtingen.

Volgens Quote hebben Adyen-oprichter Arnout Schuijff en zakenman Joop van Caldenborgh, oud-eigenaar van chemiebedrijf Caldic, het meest in hun goededoelenstichting gestopt. Bij hen gaat het respectievelijk om 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob Defares, oprichter van beurshandelshuis IMC, was vorig jaar de gulste gever. Hij gaf vanuit zijn stichting 132 miljoen euro weg.