ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Quote: rijkste 500 reserveren zo'n 3 miljard voor goed doel

Economie
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 11:29
anp150926104 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De rijkste vijfhonderd Nederlanders reserveren bij elkaar opgeteld zo'n 3 miljard euro voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1 procent van hun gezamenlijke geschatte vermogen van 273 miljard euro, heeft zakenblad Quote becijferd.
Het gaat om geld dat de rijken in goededoelenstichtingen hebben weggezet. Quote keek voor het onderzoek naar het register van algemeen nut beogende instellingen (anbi's), dat circa 45.000 door de fiscus erkende goededoelenstichtingen telt. Ook raadpleegde het blad zijn eigen database met ruim duizend namen van vermogende Nederlanders, bedrijvenregisters en jaarverslagen van goededoelenstichtingen.
Volgens Quote hebben Adyen-oprichter Arnout Schuijff en zakenman Joop van Caldenborgh, oud-eigenaar van chemiebedrijf Caldic, het meest in hun goededoelenstichting gestopt. Bij hen gaat het respectievelijk om 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob Defares, oprichter van beurshandelshuis IMC, was vorig jaar de gulste gever. Hij gaf vanuit zijn stichting 132 miljoen euro weg.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-564401271

Zo blijft het mos uit je gras

IMG_4734

Zo groot is het verschil nu tussen de duurste en goedkoopste energieleverancier: tot €480 per jaar

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

308153498_m

Eén boodschap vergeten bij de zelfscan? Dat kan je voortaan deze boete opleveren

184261601_m

Als je steeds dit in je relatie doet, raak je jezelf langzaam kwijt

Loading