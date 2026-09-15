ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rapport over psyche moordverdachte Lisa nog niet gereed

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 14:06
anp150926145 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Het rapport van het Pieter Baan Centrum met bevindingen over de psyche van de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa wordt op zijn vroegst eind oktober verwacht. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een nieuwe inleidende zitting in de zaak tegen verdachte Chris Jude (23).
De verdachte heeft bekend dat hij haar in de nacht van 19 op 20 augustus 2025 aan de Holterbergweg in Duivendrecht heeft aangevallen en doodgestoken. Het meisje was na een avond uit op de fiets op weg naar haar ouderlijk huis in Abcoude.
Jude heeft ook toegegeven dat hij op 15 augustus 2025 een 30-jarige vrouw op zeer gewelddadige wijze heeft verkracht aan de Weesperzijde in Amsterdam. Ook een poging tot verkrachting in Amsterdam, vijf dagen daarvoor, heeft hij bekend.
Nieuwe zitting
De politie hield de verdachte aan op 21 augustus in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Amsterdam-Zuidoost. Jude was voor het eerst niet aanwezig op de zitting. Ook de familie van Lisa was er niet bij.
Op 2 november staat een nieuwe zitting gepland.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

In Duitsland betaalt je werkgever 6 weken ziekengeld, in Nederland 2 jaar: zo groot zijn de verschillen per land

ANP-568366720

Alfredo kwam net van zijn eigen babyshower toen hij na aanhouding overleed

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

117284144_m

Deze drie soorten gaslighters lopen rond op jouw werkvloer

Loading