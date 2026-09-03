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Raad van toezicht Volkswagen steunt grote herstructurering

Economie
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 21:52
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WOLFSBURG (ANP) - De raad van toezicht van Volkswagen steunt de plannen voor een omvangrijke herstructurering van de Duitse autobouwer waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en vier Duitse fabrieken gesloten kunnen worden. De raad stemde donderdagavond unaniem in met die plannen van topman Oliver Blume die eerder al bekend waren gemaakt.
De reorganisatie moet de kosten bij Volkswagen drastisch verlagen en overcapaciteit inperken. Het bedrijf kampt al langere tijd met moeilijke marktomstandigheden, onder meer door felle concurrentie in Europa van Chinese elektrische auto's. Het verlies van 50.000 banen komt dan boven op een eerdere ingreep waarbij eveneens 50.000 arbeidsplaatsen bij Volkswagen verloren gaan.
De fabrieken die gesloten kunnen worden staan in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. Die kunnen sluiten als Volkswagen er geen alternatieve mogelijkheden voor vindt.
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