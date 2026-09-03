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Tennisser Chatsjanov verrast Auger-Aliassime op US Open

Sport
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 20:48
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NEW YORK (ANP) - Tennisser Felix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees liet zich in New York verrassen door de Rus Karen Chatsjanov, die na het verlies van de eerste set de partij overtuigend naar zich toetrok: 6-7 (5) 6-3 6-2 6-2.
Auger-Aliassime bereikte twee keer de halve finales op de US Open, in 2021 en 2025. Vorig jaar hield de Italiaan Jannik Sinner hem uit de eindstrijd.
De uitschakeling van Auger-Aliassime volgt op die van 24-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic, de nummer 4 van de plaatsingslijst. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone.
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