Macron waarschuwt dat spanningen met VS niet voorbij zijn

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse dreigementen over de handel en de intimidatie vanuit Washington zijn niet voorbij, volgens de Franse president Emmanuel Macron. Hij waarschuwt in interviews in Europese kranten dat Europa lang uitgestelde economische hervormingen moet doorvoeren en de kracht van de EU wereldwijd moet verstevigen. "Het Groenlandmoment" is volgens Macron een wake-upcall geweest om tot actie over te gaan.

Hij doelt op het eerdere dreigement van president Donald Trump om Groenland in te lijven en bij de VS te voegen. Er is momenteel wat ontspanning in de Europees-Amerikaanse relaties, maar dat is volgens de Franse president maar tijdelijk.

De regering-Trump is "openlijk anti-Europees" en probeert de Europese Unie uit elkaar te trekken, aldus Macron. In de komende maanden dreigen volgens hem Amerikaanse importheffingen omdat Amerikaanse techreuzen problemen hebben met de Europese Digital Services Act.