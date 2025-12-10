ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rabobank: krappe woningmarkt stuwt prijzen verder omhoog

Economie
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 7:40
bijgewerkt om woensdag, 10 december 2025 om 7:50
anp101225055 1
De Nederlandse huizenmarkt blijft krap ondanks een aanzienlijke toename van het aanbod door de verkoop van huurwoningen door beleggers, concluderen economen van Rabobank.
De bank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar gemiddeld met 8,8 procent stijgen, gevolgd door 4,8 procent in 2026 en 5,5 procent in 2027. "Aangezien de huizenprijzen harder stijgen dan de cao-lonen verslechtert de betaalbaarheid van koopwoningen", staat in een kwartaalbericht over de woningmarkt.
In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er ruim 30.000 meer woningen te koop gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een toename van 19 procent. "Dit heeft de prijsgroei van bestaande koopwoningen doen afzwakken", aldus Rabobank.
Dat komt vooral door het zogenoemde uitponden van voormalige huurwoningen. Verhuurders verkopen hun huurhuizen vaker als een huurcontract afloopt, omdat het door veranderde wetgeving nauwelijks nog rendabel is voor hen om een huis opnieuw te verhuren.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

anp091225093 1

Groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort

flare-smbh

Nieuwe ontdekking: zwart gat blaast allesverwoestende wind de ruimte in met bijna 60.000 km/s

monique mike moeder winter vol liefde e1736244770660 1644x970

Ex-schoondochter Antine over Monique Hansler: 'Ik viel 6 kilo af doordat ze zo onder je huid kruipt'

ANP-485121423

Wanneer kun je een verjaarde factuur zonder problemen in de prullenbak gooien?

Hagelslag_chocolate_sprinkles

Wat kinderen echt nodig hebben aan het ontbijt

Loading