Rabobank: krappe woningmarkt stuwt prijzen verder omhoog

De Nederlandse huizenmarkt blijft krap ondanks een aanzienlijke toename van het aanbod door de verkoop van huurwoningen door beleggers, concluderen economen van Rabobank.

De bank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar gemiddeld met 8,8 procent stijgen, gevolgd door 4,8 procent in 2026 en 5,5 procent in 2027. "Aangezien de huizenprijzen harder stijgen dan de cao-lonen verslechtert de betaalbaarheid van koopwoningen", staat in een kwartaalbericht over de woningmarkt.

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er ruim 30.000 meer woningen te koop gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een toename van 19 procent. "Dit heeft de prijsgroei van bestaande koopwoningen doen afzwakken", aldus Rabobank.

Dat komt vooral door het zogenoemde uitponden van voormalige huurwoningen. Verhuurders verkopen hun huurhuizen vaker als een huurcontract afloopt, omdat het door veranderde wetgeving nauwelijks nog rendabel is voor hen om een huis opnieuw te verhuren.