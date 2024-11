RAI Vereniging overweegt verkoop evenementencomplex RAI Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Autobrancheorganisatie RAI Vereniging overweegt de verkoop van het evenementen- en congrescomplex RAI Amsterdam. Volgens een woordvoerder van RAI Vereniging is een "oriëntatietraject" begonnen voor een mogelijke verkoop van het belang van 75 procent in RAI Amsterdam. Website Automotive Management berichtte hier als eerste over.

De woordvoerder zegt dat dit traject nog aan het beginpunt staat en dat er nog geen besluit is genomen over een eventuele verkoop. Dat proces kan ook lang duren. Hij zegt ook dat er nog geen contact is met mogelijke geïnteresseerde kopers. Hij wil ook niets zeggen over de waarde van het gebouwencomplex.

Het resterende kwart van de aandelen in RAI Amsterdam is in handen van de gemeente Amsterdam. Vorige maand werd nog een overeenkomst getekend tussen RAI Amsterdam en de gemeente voor een grootschalige herontwikkeling van het RAI-gebied, inclusief woningbouw, mobiliteit en vergroening.