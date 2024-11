Nieuwe crisis op komst: minister Veldkamp vindt bezoek Wilders aan nederzetting tegen de afspraken

Als PVV-leider Geert Wilders een bezoek gaat brengen aan illegale Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever dan is dat "in strijd met de gezamenlijke basislijn" die de vier coalitiepartijen hebben afgesproken, aldus minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken). De kwestie zal dan volgens hem in de ministerraad worden besproken.

Wilders is volgens NRC voornemens volgende maand naar Israël en de Westelijke Jordaanoever te gaan. Het PVV-Kamerlid Raymond de Roon bevestigde het bezoek aan nederzettingen deze week. "Hij gaat zich oriënteren op wat die situatie is", zei De Roon. Nederzettingen zijn in strijd met het internationaal recht. De PVV vindt dat Jordanië het thuisland van de Palestijnen is.

Tijdens de formatie kwamen PVV, VVD, NSC en BBB een gemeenschappelijke basislijn overeen. Dat kwam er vanwege zorgen bij vooral NSC over de niet-rechtstatelijke punten van de PVV, de grootste coalitiepartij. In de basislijn is onder meer afgesproken dat de vier partijen zich houden aan (internationale) verdragen, wetten en rechtsbeginselen.

Veldkamp zei tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie in de Tweede Kamer dat hij "geen formele aankondiging" heeft gekregen van het bezoek van Wilders. De bewindsman is geen voorstander van de reis die "haaks" staat op het kabinetsbeleid. "Maar het kabinet kan leden van de Tweede Kamer niet voorschrijven wat zij al dan niet doen", schreef Veldkamp eerder aan de Kamer.

