RAI Vereniging: voor miljoenen fraude bij import motoren

Economie
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 8:59
AMSTERDAM (ANP) - Jarenlang is er voor miljoenen per jaar gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door De Telegraaf bevestigt. De branchekoepel schreef eerder over soortgelijke fraude met de import van tweedehands auto's. Volgens Tom Crooijmans, voorzitter van de sectie motoren bij RAI Vereniging, is dit probleem bij motoren "mogelijk nog groter".
Bij import van motoren moet bpm, belasting van personenauto's en motorrijwielen, worden betaald. Dat bedrag wordt gebaseerd op CO2-uitstoot, maar kan gecorrigeerd worden door de leeftijd en de waarde van het voertuig. Door schade of slijtage te overdrijven, kan die waarde kunstmatig worden verlaagd en minder belasting worden betaald.
RAI Vereniging keek in de registers en kon daar naar eigen zeggen bij veel kentekens niet achterhalen waarom er minder belasting was betaald. De organisatie maakt zich zorgen over de fraude omdat het kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Ook loopt de schatkist zo veel geld mis.
