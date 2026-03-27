Iran bedreigt hotels waar Amerikaanse militairen verblijven

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 9:07
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft weer hotels in de Golfstaten bedreigd waar Amerikaanse militairen verblijven. "Als alle Amerikanen in een hotel gaan zitten, dan wordt dat hotel Amerikaans en doelwit", aldus legerwoordvoerder Abolfazl Shekarchi. We kunnen niet enkel toekijken, "we moeten overal toeslaan waar ze zich bevinden", zegt hij.
Israël en de VS vallen sinds 28 februari Iran aan. De VS hebben meerdere bases en steunpunten in de Arabische Golfstaten. Die zijn doelwit van Iraanse beschietingen. Er zijn in Golfstaten al meerdere hotels beschadigd door de gevechtshandelingen.
De legerwoordvoerder zei dat zijn waarschuwing in het bijzonder tot Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten is gericht, maar er zijn volgens hem ook Amerikaanse militairen in hotels gaan zitten in Djibouti, Libanon en Syrië. Volgens hem vluchten Amerikanen weg van hun bases en verbergen ze zich in hotels en kantoren.
