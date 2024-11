RAI voorspelt opmars piepkleine elektroauto's in binnensteden

AMSTERDAM (ANP) - Piepkleine elektrische autootjes, zogeheten light electric vehicles, zullen straks het straatbeeld in de Nederlandse binnensteden bepalen, verwacht brancheorganisatie RAI Vereniging na onderzoek. "Komend decennium verandert het straatbeeld van binnensteden flink. Dit komt doordat microvoertuigen massaal hun intrede doen, in eerste instantie in de grotere steden", stelt de belangenbehartiger voor de auto-industrie.

Binnensteden worden hierdoor "niet alleen schoner en gezonder, maar ook stiller, omdat de microvoertuigen allemaal een elektromotor hebben", aldus de organisatie. Adviesbureau McKinsey becijferde dat dit soort vervoermiddelen voor personen- en goederenvervoer tot 2030 in aantal zal verzesvoudigen, tot zo'n 30 miljoen wereldwijd.

"Er ontstaat een nieuwe branche, met nieuwe voertuigcategorieën, andere gebruikers, andere behoeften en uitdagingen", stelt de RAI Vereniging. De toelatings- en veiligheidseisen voor deze voertuigen zijn nog onduidelijk. Ook over de verkeersregels bestaat nog veel onzekerheid: mogen deze minivoertuigen straks de rijbaan op, of horen ze op het fietspad?