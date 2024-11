Niet fitte Alcaraz boekt belangrijke ATP Finals-zege op Roeblev

TURIJN (ANP) - Een niet geheel fitte Carlos Alcaraz heeft op de ATP Finals een belangrijke overwinning geboekt op de Rus Andrej Roeblev. Na extra voorzorgsmaatregelen tegen zijn tekort aan zuurstof, waaronder een neusstrip, versloeg de Spaanse nummer 3 van de wereld Roeblev in de tweede groepswedstrijd met 6-3 7-6 (8).

De 21-jarige Alcaraz, dit jaar winnaar van Roland Garros en Wimbledon, verloor maandag zijn eerste groepswedstrijd ruim van de Noor Casper Ruud (1-6 5-7). De Spanjaard gaf na afloop aan dat hij voor zijn reis naar Turijn ziek was geworden. Zijn coach maakte bekend dat Alcaraz last had van zijn ademhaling.

Maar de Spanjaard maakte tegen Roeblev in de eerste set indruk met fraaie punten. Twee opeenvolgende breaks, bij 3-3 en 5-3, waren genoeg om de openingsset binnen te slepen. Roeblev maakte veel onnodige fouten. De nummer 8 van de wereld had zijn service in de tweede set beter op orde, maar was in de tiebreak nipt de mindere van de Spanjaard.

Alcaraz neemt het in het laatste groepsduel op tegen de Duitser Alexander Zverev voor een plek in de knock-outfase, Roeblev treft Ruud.