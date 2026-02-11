Randstad eindigt onderaan AEX na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Randstad was woensdag de grootste verliezer in de AEX-index. Het uitzendconcern heeft in het laatste kwartaal van 2025 een lagere omzet geboekt. Het bedrijf had het vooral op de Europese markt moeilijk. De opbrengsten in onder andere Nederland en Duitsland daalden aanzienlijk.

Op de aandelenbeurs in Amsterdam daalde Randstad 10,6 procent. Topman Sander van 't Noordende stelde in een toelichting op de resultaten dat het bedrijf een "robuuste prestatie" heeft neergezet in een jaar van economische onzekerheid. Ook ziet hij de Amerikaanse arbeidsmarkt aantrekken, na een jaar van handelsspanningen en na onzekerheid door de eerder opgelegde importheffingen van president Donald Trump. In het afgelopen kwartaal groeide Randstad weer licht op de Noord-Amerikaanse markt.

De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 1008,96 punten. De MidKap daalde 0,9 procent naar 1006,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs lieten minnen tot 0,5 procent zien. De beurs in Londen klom 1,3 procent.