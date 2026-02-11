Rutte: nieuwe Noordpoolmissie is nog niet alles wat Trump wilde

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe Noordpoolmissie Arctic Sentry komt tegemoet aan de afspraak met de Amerikaanse president Donald Trump om het poolgebied gezamenlijk te beschermen, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Maar hij wijst erop dat de Verenigde Staten meer wensen hebben en daarover nog met Denemarken en Groenland onderhandelen.

Rutte gaf na de aankondiging van de militaire missie geen rechtstreeks antwoord op de vraag wat Trump ervan vindt. Maar hij wees op het compromis dat hij en Trump drie weken geleden overeenkwamen om diens eis dat Groenland Amerikaans moest worden van tafel te krijgen. Daarbij hoorde ook de afspraak dat Denemarken en Groenland met de VS bespreken hoe ze de Amerikaanse economische en veiligheidsbelangen op het eiland gaan waarborgen.

Arctic Sentry is "wel echt heel groot", zei Rutte woensdag. Maar veel wilde hij niet kwijt over de missie, en hij noemde vooral al bestaande onderdelen.