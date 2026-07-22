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Randstad groeit weer na periode van omzetdaling

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 8:22
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DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad groeit weer na een periode van omzetdaling. In Noord-Amerika ging de omzet afgelopen maanden duidelijk omhoog en ook in diverse Europese markten was sprake van groei. Dat geeft topman Sander van 't Noordende vertrouwen voor de rest van het jaar.
Randstad zette een omzet in de boeken van 5,9 miljard euro. Dat is 2 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Het leverde 84 miljoen euro nettowinst op, goed voor een winsttoename van 79 procent.
"Nu de markten grotendeels weer groeien en de volumes in de loop van juli verder zijn aangetrokken, hebben we er alle vertrouwen in dat we de rest van het jaar vooruitgang zullen blijven boeken", laat topman Van 't Noordende weten.
Randstad kampte langere tijd met zwakke marktomstandigheden. In het eerste kwartaal stabiliseerde het beeld al in Noord-Amerika. Nu ging de omzet daar 4 procent omhoog. Ook in Duitsland en Italië was sprake van 4 procent groei. In Nederland daalde de omzet wel met 1 procent.
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