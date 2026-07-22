Noorse oud-roeikampioen Tufte (50) overleden

OSLO (ANP/DPA/RTR) - De Noorse oud-roeikampioen Olaf Tufte is dinsdag op 50-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Volgens berichten in de Noorse media werd de tweevoudig olympisch kampioen bewusteloos aangetroffen op zijn boerderij. Ondanks onmiddellijke hulpverlening kon zijn leven niet worden gered. Over de doodsoorzaak is niets bekend.

Tufte deed tussen 1996 en 2021 zeven keer mee aan de Olympische Spelen. Hij won goud in de skiff op de Spelen van 2004 en 2008. Ook werd hij twee keer wereldkampioen in de skiff. Daarnaast veroverde hij een zilveren en een bronzen olympische medaille in de dubbeltwee. Tijdens zijn laatste Spelen in Tokio kwam hij op 45-jarige leeftijd in actie in de dubbelvier.

"Tufte bezorgde ons land talloze momenten van sportief geluk", zei de Noorse premier Jonas Gahr Støre. "Hij was een van de grootste sporthelden van Noorwegen, een zeer succesvol olympiër, een van de beste roeiers die we ooit hebben gehad en voor velen een groot voorbeeld."