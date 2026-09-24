Verstappen klokt tweede tijd in eerste vrije training Bakoe

BAKOE (ANP) - Max Verstappen heeft in zijn Red Bull bij de eerste vrije training op het stratencircuit van Bakoe de tweede tijd neergezet (1.45,787). De 28-jarige Limburger hield Charles Leclerc in zijn Ferrari kort achter zich (1.45,791) en zag alleen George Russell van Mercedes een snellere ronde noteren (1.45,387).

WK-leider Kimi Antonelli klokte de vijfde tijd. De Italiaan moest de trainingssessie na zo'n 25 minuten vroegtijdig staken, nadat er rook uit zijn auto kwam.

Voor de Formule 1-coureurs staat om 14.00 uur de tweede vrije training gepland. Vrijdagmiddag volgen de derde vrije training en de kwalificatie voor de hoofdrace die zaterdag om 13.00 uur begint in de Azerbeidzjaanse hoofdstad.