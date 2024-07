PVV-fractie kiest Mulder en De Jong als vicevoorzitters

DEN HAAG (ANP) - De PVV-fractie in de Tweede Kamer heeft na het vertrek van Fleur Agema naar het kabinet twee nieuwe vicevoorzitters gekozen, Edgar Mulder en Léon de Jong. Dat meldt fractieleider Geert Wilders in een bericht op X.

De PVV werd bij de Tweede Kamerverkiezingen in november de grootste partij met 37 zetels. De partij vormde samen met VVD, NSC en BBB een kabinet waarin Agema, al jaren de rechterhand van Wilders, vicepremier en minister van Volksgezondheid is geworden.

De Jong (41), de levenspartner van Agema, kwam in 2010 voor het eerst in de Kamer voor de PVV, waar hij zich momenteel met het onderwerp inkomen bezighoudt. Mulder (62) is parlementslid sinds 2017 en heeft onder meer toeslagen in zijn portefeuille.