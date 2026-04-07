Rapport: bijstandsgerechtigden komen lastiger aan het werk

Economie
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 9:00
UTRECHT (ANP) - Bijstandsgerechtigden in Nederland hebben meer moeite om een baan te vinden. Dit komt onder meer doordat steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt complexere problemen hebben, staat in het nieuwe jaarrapport van Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.
Het aandeel bijstandsgerechtigden dat werk vindt is gedaald van 11,5 procent in 2021 naar 7,9 procent in 2024 en 2025, ondanks dat de arbeidsmarkt nog altijd krapte vertoont. De afgelopen jaren hielp die krapte om mensen met 'een korte afstand tot de arbeidsmarkt' snel aan een baan te helpen. In die periode signaleerden gemeenten volgens het rapport echter dat meer inwoners complexere problemen hebben.
Naast een baan is een stabiele leefomgeving en passende ondersteuning voor bijstandsgerechtigden ook belangrijk om hun leven weer op de rit te krijgen. Hierdoor moet er op een andere manier naar oplossingen worden gezocht om mensen weer aan het werk te krijgen. Daarbij wordt gekeken naar andere vormen van participatie zoals werk in een aangepaste omgeving voor mensen met een beperking, dagbesteding en vrijwilligerswerk.
"Om de dalende trend van de uitstroom naar werk te keren, is extra inzet in de ondersteuning noodzakelijk", zegt Divosa-voorzitter Victor Everhardt. "Investeren in kwetsbare doelgroepen is geen kostenpost, maar een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde economie en voor een sterke samenleving."
