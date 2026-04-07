Elk jaar 38 kinderen op spoedeisende hulp door inslikken batterij

gezondheid
door Redactie
dinsdag, 07 april 2026 om 9:15
bijgewerkt om dinsdag, 07 april 2026 om 10:52
Elk jaar komen minstens 38 kinderen op de spoedeisende hulp terecht doordat ze een batterij hebben ingeslikt, meldt het Emma Kinderbuikcentrum van het Amsterdam UMC op basis van eigen onderzoek. Vooral bij jonge kinderen kan dit ernstige gevolgen hebben en zelfs leiden tot overlijden, melden de onderzoekers.
In de studie zijn voor het eerst alle gevallen van batterij-inslikken bij kinderen geanalyseerd tussen 2018 en 2021. Het vaakst worden losse, kleine, ronde knoopbatterijen ingeslikt. Ongeveer 1 op de 7 ingeslikte batterijen is afkomstig uit speelgoed. Door hun formaat en glanzende uiterlijk zijn juist die batterijen aantrekkelijk voor kinderen, aldus de onderzoekers.
Bij het inslikken van batterijen kunnen complicaties optreden, zoals schade aan de slokdarm of bloedingen.
De onderzoekers pleiten voor meer bewustwording onder ouders en artsen. Fabrikanten worden opgeroepen om actie te nemen en batterijen in speelgoed en apparaten beter te beveiligen.

Lees ook

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op isLaat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is
Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterijEerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij
Deze goedkope batterij maakt elektrische scooters straks veiliger én groenerDeze goedkope batterij maakt elektrische scooters straks veiliger én groener
Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

Waarom deze oliecrisis écht anders is: hoge schulden, weinig munitie

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

Over borstkanker en BH's

