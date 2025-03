Rapport: meer vrachtvluchten Maastricht nadelig voor omgeving

MAASTRICHT (ANP) - Meer vrachtvluchten op Maastricht Aachen Airport (MAA) door het gebruik van de volledige start-en-landingsbaan hebben mogelijk een negatieve impact op de omgeving. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) in een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. MAA wil juist dat de minister een nieuw luchthavenbesluit opstelt dat het faciliteren van meer vrachtvluchten mogelijk maakt.

MAA heeft in een notitie aangegeven te verwachten dat de plannen geen aanzienlijke milieugevolgen veroorzaken. Daar denkt de commissie anders over. "De geluidhinder door taxiën en vliegen en de kans op schade aan daken en natuur vindt de commissie onvoldoende onderbouwd. Zij verwacht - anders dan de notitie - dat de effecten van het plan eerder negatief dan neutraal of positief zijn."