Tempel afgebrand en UNESCO-dorp bedreigd door bosbrand Zuid-Korea

HAHOE (ANP/AFP) - Een historische boeddhistische tempel in Zuid-Korea is afgebrand bij een reeks bosbranden. Een oud traditioneel dorp dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, Hahoe, is geëvacueerd omdat het ook dreigt te worden getroffen door het vuur.

Volgens de autoriteiten gaat het om een van de ergste uitbraken van bosbranden in de geschiedenis van Zuid-Korea. Bijna 15.000 hectare is getroffen. Vier mensen zijn tot nu omgekomen. De brandweer heeft moeite de vlammen te blussen door het droge weer en de harde wind. In vier regio's geldt de noodtoestand en duizenden mensen zijn geëvacueerd.

De Gounsa-tempel die is afgebrand, was meer dan 1000 jaar oud. Medewerkers hadden uit voorzorg al wat waardevolle spullen weggehaald, maar het grote vergulde Boeddhabeeld was te zwaar om te verplaatsen.

Hahoe is een dorp uit de 14e eeuw waar veel historische gebouwen bewaard zijn gebleven. Het geeft volgens UNESCO een goed beeld van de confucianistische cultuur en is populair onder toeristen.